Biella, servizio sostitutivo ex funicolare con autobus, gli orari e i percorsi

Il servizio di “ascensore inclinato” (ex funicolare) tra Biella Piano e Biella Piazzo, sarà sospeso dal giorno 01/09/2025.
A partire pertanto da lunedì 1 settembre 2025 su disposizione di Agenzia della Mobilità Piemontese si effettuerà il servizio sostitutivo con autobus, come da orario in allegato e con il seguente percorso:
capolinea di partenza in piazza Lamarmora, via Pietro Micca (piazza Curiel), via Cavour (piazza Martiri), via Ramella Germanin (Vialarda), via Avogadro di Quaregna, capolinea di arrivo in piazza Cucco e percorso inverso.
Si ricorda che saranno validi i biglietti ordinari di corsa semplice urbana (€ 1,80 valido 60 minuti) e gli abbonamenti mensili urbani, che potranno essere acquistati presso le abituali rivendite ATAP.
Il servizio prevede n. 29 corse da domenica a giovedì con orario dalle ore 7:15 alle ore 21:46; nei soli giorni di venerdì e sabato, saranno effettuate n. 34 corse con orario dalle ore 7:15 alle ore 00:16.