Biella, un cittadino contro la sospensione della funicolare del Piazzo: "Non abbandonate un simbolo della città"

Spett.le Comune di Biella,

in qualità di cittadino interessato alla valorizzazione del Rione Piazzo, desidero esprimere il mio profondo disappunto per la decisione di sospendere l’attività della storica funicolare, inaugurata nel 1885 e oggetto di ammodernamento tra il 2017 e il 2018.



Pur essendo stata definita una misura “temporanea”, tale scelta appare nei fatti come una soppressione definitiva, che mette a rischio uno degli elementi più identitari e simbolici della città. Per oltre un secolo, infatti, la funicolare ha rappresentato un orgoglio per i biellesi e un punto di riferimento per i turisti, contribuendo in maniera determinante all’attrattiva del Piazzo e alla valorizzazione del patrimonio storico cittadino.

Le motivazioni addotte – i costi di gestione e i malfunzionamenti dell’impianto – non possono giustificare la perdita di un bene storico e culturale di tale rilievo. Un impianto in difficoltà richiede investimenti, non abbandono: la soppressione non è una soluzione, ma una rinuncia al futuro del Piazzo e alla sua vocazione turistica.



Esistono alternative concrete, già adottate con successo in altre città italiane, che meritano di essere esplorate: partenariati pubblico-privati, affidamenti a società locali, sponsorizzazioni, campagne di promozione turistica. Strumenti che, se attuati con visione e responsabilità, potrebbero assicurare la sostenibilità economica e la continuità del servizio.

Alla luce di quanto sopra, la Giunta comunale non può sottrarsi alla responsabilità di una decisione che rischia di segnare un declino irreversibile di un quartiere di straordinario valore storico e turistico.

Confidando in un serio ripensamento e in un confronto aperto con la cittadinanza, porgo distinti saluti.



Un cittadino attento alla valorizzazione del Rione Piazzo