Nella chiesa di San Nicola si è parlato di "Francesco nella letteratura e nella musica"

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, nella chiesa di San Nicola da Tolentino in Costa del Vernato 24 a Biella, la conferenza "Francesco nella letteratura e nella musica", inserita nel programma della rassegna estiva "R...Estate a San Nicola", promossa dall'Associazione Amici di San Nicola ETS.

L'iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell'ambito del Bando Eventi, con il patrocinio del Comune di Biella e in collaborazione con UCID Biella.

Ad aprire l'incontro è stata la presidente dell'Associazione Amici di San Nicola ETS, Eleonora Battaglia, che ha rivolto un sentito ringraziamento alla Fondazione CRB per il sostegno offerto alla rassegna e all'UCID Biella per la preziosa collaborazione nella realizzazione dell'appuntamento. È quindi intervenuto con un saluto il presidente di UCID Biella, Vittorio Donati, sottolineando il valore culturale e umano dell'iniziativa.

Relatore della serata è stato il prof. Stefano Ceffa, che ha accompagnato il numeroso pubblico in un percorso originale dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi, nell'anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla sua morte.

L'incontro ha proposto un'immagine del Santo lontana dagli stereotipi, restituendone la straordinaria umanità attraverso il racconto della sua vicenda personale: quella di un giovane animato dal desiderio di gloria che, passando attraverso prove, sconfitte e una profonda conversione, giunge a scoprire la vera gioia di vivere e di amare.

La conferenza ha intrecciato letteratura e musica, facendo dialogare le pagine di Giovanni Testori con le composizioni di Franz Liszt, Angelo Branduardi e Claudio Baglioni. Un percorso ricco di suggestioni che ha evidenziato come il messaggio francescano continui ancora oggi a parlare all'uomo contemporaneo, invitandolo a riscoprire il valore della fraternità, della pace, del rispetto del creato e della lode alla vita.

Il pubblico ha seguito con grande interesse l'esposizione del professor Ceffa, apprezzandone l'approccio divulgativo e coinvolgente, capace di coniugare rigore culturale e profonda sensibilità umana.

La serata ha rappresentato un significativo momento di riflessione e condivisione, confermando la vocazione della rassegna "R...Estate a San Nicola" a proporre appuntamenti di qualità, aperti alla cittadinanza e dedicati all'approfondimento culturale, artistico e spirituale.

La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con nuovi incontri ed eventi ospitati nella suggestiva cornice della chiesa di San Nicola da Tolentino.