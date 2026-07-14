Dante e San Francesco tra fede e poesia: conferenza a Biella

Martedì 14 luglio, alle 18.15, la chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 24 a Biella, ospiterà la conferenza del professor Enrico Martinelli dal titolo “San Francesco nel Paradiso di Dante”.

L’appuntamento rientra nella rassegna “R…Estate a San Nicola”, organizzata dall’Associazione Amici di San Nicola con il contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB e il patrocinio del Comune di Biella. A ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco, l’incontro proporrà la lettura e il commento di alcuni tra i più celebri canti del Paradiso nei quali Dante celebra il Santo di Assisi come esempio di fede, umiltà e amore per il bene comune. La conferenza offrirà inoltre l’occasione per approfondire il valore umano e universale del messaggio francescano, attraverso un percorso tra letteratura, spiritualità e storia.

Il ricavato sarà destinato al restauro degli intonaci interni della chiesa di San Nicola da Tolentino.