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CRONACA | 13 luglio 2026, 18:30

Biella, incidente a catena: auto finisce contro un pedone dopo un tamponamento

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sul posto 118 e Polizia Locale.

Biella, incidente a catena: auto finisce contro un pedone dopo un tamponamento

Biella, incidente a catena: auto finisce contro un pedone dopo un tamponamento

Rocambolesco incidente stradale nel comune di Biella. 

Stando alle prime ricostruzioni, un mezzo pesante avrebbe tamponato un’auto che, a seguito dell’urto, sarebbe finita contro un passante. Proprio quest’ultimo è stato assistito e soccorso dal personale sanitario del 118; in seguito, una volta caricato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso. 

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, all’incrocio tra via Rosselli e via Addis Abeba. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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