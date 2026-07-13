Biella, incidente a catena: auto finisce contro un pedone dopo un tamponamento

Rocambolesco incidente stradale nel comune di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un mezzo pesante avrebbe tamponato un’auto che, a seguito dell’urto, sarebbe finita contro un passante. Proprio quest’ultimo è stato assistito e soccorso dal personale sanitario del 118; in seguito, una volta caricato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, all’incrocio tra via Rosselli e via Addis Abeba. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.