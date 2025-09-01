Biella Piazzo, modifiche alla viabilità per la circolazione della navetta sostitutiva

A partire da oggi lunedì 1° settembre 2025 è entrato in vigore a Biella Piazzo un nuovo provvedimento di viabilità legato al servizio di trasporto pubblico.
Il Comune ha infatti istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree strategiche, per consentire le operazioni di svolta e fermata dell’autobus navetta sostitutivo dell’ascensore inclinato.
Le zone interessate sono:
Via Avogadro, angolo piazza Cucco: area davanti ai portici verso la scuola;
Area con stalli disabili dietro a Palazzo Cisterna.
Il divieto riguarda tutti i veicoli, ad eccezione degli autobus navetta, e sarà attivo dalle ore 8:00 del 1° settembre 2025 fino a cessata necessità.
Contestualmente è stato introdotto anche il limite di velocità dei 30 km/h nel tratto interessato dal provvedimento.
La misura, spiega l’amministrazione comunale, si è resa necessaria per garantire sicurezza e fluidità al nuovo servizio sostitutivo, che rappresenta un supporto fondamentale per i cittadini durante il periodo di inattività dell’ascensore inclinato.