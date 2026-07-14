Il Quinto Tempo: Pallacanestro Biella e Biella Next aprono una foresteria diurna per i giovani atleti dei comuni periferici

Biella Next ASD dà il via al progetto “Il Quinto Tempo”: una foresteria diurna di circa 60 mq ricavata nella sede del Gruppo Alpini di Vigliano Biellese, destinata ai giovani atleti di età compresa tra i 12 e i 19 anni provenienti dai comuni periferici della provincia di Biella.

La provincia di Biella è caratterizzata da una forte dispersione geografica e da trasporti pubblici insufficienti. Per molti ragazzi selezionati nelle squadre agonistiche di Pallacanestro Biella e Biella Next, terminata la scuola, è oggi impossibile rientrare a casa e ritornare in tempo per gli allenamenti pomeridiani. La foresteria risolve questo problema in modo concreto: offre uno spazio sicuro in cui studiare, consumare un pasto e sostare nelle ore intermedie, rendendo l’accesso allo sport indipendente dalla distanza e dalla disponibilità dei genitori. Il medesimo edificio ospita quotidianamente i soci anziani del Gruppo Alpini per le loro attività ricreative. La convivenza quotidiana tra le due generazioni genera uno scambio intergenerazionale autentico e continuo, benefico per entrambe le categorie: i ragazzi trovano riferimenti e radici comunitarie; gli anziani soci scoprono il valore di essere punto di riferimento per una generazione più giovane.

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando “Spazio alla Comunità 2026” con un contributo di €15.000 — il massimo previsto dal bando — a fronte di un costo complessivo del progetto di €21.505. La quota rimanente è coperta interamente da Biella Next ASD con risorse proprie. Il contributo finanzia l’adattamento funzionale della sala: sostituzione degli infissi con serramenti a taglio termico, installazione di illuminazione LED ad alta efficienza energetica, sostituzione dell’impianto di riscaldamento, chiusura della veranda con pareti scorrevoli in vetro VEPA, tinteggiatura degli ambienti e fornitura degli arredi per le zone studio, relax e pranzo.

“Siamo molto soddisfatti e grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per aver riconosciuto il valore di questo progetto assegnandoci il contributo massimo previsto dal bando” — ha dichiarato Massimo Peraldo, Presidente di Biella Next ASD — “La foresteria diurna risponde a un bisogno reale delle famiglie del territorio: permettere ai ragazzi più distanti di allenarsi stabilmente, senza che la logistica diventi un ostacolo al loro talento.”

“Il Biellese è un territorio straordinario da vivere e con un’ampia offerta sportiva e didattica per le giovani generazioni, tuttavia la conformazione del territorio e la struttura dei servizi pubblici fa in modo che non sia sempre facile per i ragazzi conciliare impegni sportivi e didattici. In casi come questo la risposta della comunità può davvero fare la differenza e il progetto Quinto tempo ne è un esempio concreto. – commenta il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – Un progetto capace di unire le generazioni e trasformare gli spazi rendendoli adatti alle esigenze delle giovani generazioni per le quali la nuova foresteria rappresenterà non solo un luogo fisico in cui studiare tra un allenamento e l’altro, ma anche un luogo di amicizie e in cui confrontarsi con figure senior. Siamo felici di averlo sostenuto nell’ambito del Bando Spazio alla comunità”.

"Il progetto - aggiunge la sindaca Cristina Vazzoler - oltre ad essere originale ed inedito nella nostra realtà territoriale, assume un valore particolarmente importante per la comunità locale, comprendendo una rete che include il mondo sportivo con Biella Next, le istituzioni come CISSABO ed il nostro Comune, ed associazioni locali particolarmente rappresentative quale è il Gruppo Alpini. Per questo motivo, fin dall’origine, il Comune ha sostenuto l’attuazione di questo progetto, che è strettamente legato alla gestione della nostra palestra comunale da parte della medesima Biella Next, che in questi anni si è dimostrata attenta non solo alla corretta manutenzione dell’edificio, ma si è attivata all’interno e all’esterno dello stesso, con una serie di iniziative che coniugano sport e integrazione sociale, pensate non solo per i più giovani, ma anche per favorire un invecchiamento attivo della nostra popolazione. Siamo certi che questo nuovo progetto rappresenti la tessera di un mosaico ancora più ampio che Biella Next sta via via costruendo, di cui il nostro Comune e tutto il nostro territorio otterrà ulteriori, positivi vantaggi".

Il progetto è sostenuto da una rete di partner istituzionali e civici già operativi sul territorio:

• Gruppo Alpini di Vigliano Biellese, che ha concesso gli spazi della propria sede: gestisce già quotidianamente lo spazio, garantendo apertura, presidio e manutenzione.

• Comune di Vigliano Biellese: partner istituzionale con patrocinio formale. Dal 2024 Biella Next ASD gestisce gli impianti sportivi comunali in concessione quadriennale, valutata dalla Giunta Comunale con delibera n. 34 del 1° aprile 2026 come “notevolmente positiva”.

• C.I.S.S.A.B.O. — Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale: partner operativo. Collabora con Biella Next ASD dal gennaio 2025 nell’ambito dei Progetti Educativi Familiari, indirizzando verso la foresteria anche i giovani in condizione di fragilità seguiti dai Servizi Sociali.

I lavori di adattamento della sala hanno già preso il via e si concluderanno entro agosto, con la fase di allestimento e collaudo in settembre. La foresteria diurna aprirà i battenti in ottobre 2026, in coincidenza con l’avvio della stagione sportiva 2026/27.