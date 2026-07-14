Vigliano, auto finisce contro un palo della luce FOTO

Saranno da accertare le cause del sinistro stradale, avvenuto autonomamente nella serata di ieri, 13 luglio, nel comune di Vigliano Biellese.
Dalle prime ricostruzioni, un’auto ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, assieme ai sanitari del 118, impegnati nella prima assistenza al conducente.
Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e il personale preposto per la pulizia della carreggiata. Il fatto è avvenuto in via Milano, poco prima delle 23.