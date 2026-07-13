 / CRONACA

CRONACA | 13 luglio 2026, 18:59

Biella: forse in stato di confusione, "scappa" dal pronto soccorso scalzo e a dorso nudo

L'episodio si è concluso con un lieto fine, senza conseguenze, grazie alla tempestività della segnalazione e al pronto intervento del personale

Biella: forse in stato di confusione, &quot;scappa&quot; dal pronto soccorso scalzo e a dorso nudo

Biella: forse in stato di confusione, "scappa" dal pronto soccorso scalzo e a dorso nudo

Un episodio insolito si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi al pronto soccorso di Biella. Un uomo, probabilmente in stato di confusione e disorientamento, ha imboccato la porta di uscita e, scalzo e a dorso nudo, si è incamminato lungo la rampa di accesso all'esterno fino alla strada.

La scena è stata notata da alcune persone presenti, che hanno subito compreso come l'uomo avesse bisogno di assistenza e, temendo per la sua incolumità, hanno allertato la guardia in servizio al pronto soccorso. L'addetto è intervenuto rapidamente, raggiungendo l'uomo e riaccompagnandolo all'interno della struttura, dove ha potuto ricevere le cure e l'assistenza necessarie.

 

redazione c

Le prime dal territorio

Biella

Biella: forse in stato di confusione, &quot;scappa&quot; dal pronto soccorso scalzo e a dorso nudo

Biella: forse in stato di confusione, "scappa" dal pronto soccorso scalzo e a dorso nudo

L'episodio si è concluso con un lieto fine, senza conseguenze, grazie alla tempestività della...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore