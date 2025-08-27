Quaregna Cerreto al via i lavori al parco La Torre

In questi giorni è stato istituito il divieto di accesso al parco e area pic-nic La Torre a Quaregna Cerreto. Sono infatti iniziati i lavori di una profonda trasformazione che interesseranno la zona, sia come area pic- nic ma non solo.

Il termine dei lavori è previsto per novembre 2025, e idea dell'amministrazione Giordani è di renderlo ancora più a misura di bambino attraverso un progetto dal valore di oltre 200 mila euro finanziato in gran parte dal Gal.

Nel dettaglio, sarà finanziato per 132.500 euro dal Gal, mentre 70 mila euro li metterà il Comune. Intenzione dell'amministrazione è renderlo anche parco giochi, dotandolo di uno scivolo che sfrutta la pendenza della collina. Ricorderà alcuni parchi della Valle d'Aosta.