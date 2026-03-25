I ragazzi delle scuole raccontano il territorio: giovani ciceroni alle Giornate FAI FOTO

Per la prima volta, alle Giornate FAI di Primavera nel Biellese, anche alcuni alunni della scuola primaria hanno accompagnato i visitatori. È accaduto all’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, dove cinque giovani “apprendisti ciceroni” della primaria di Valle San Nicolao hanno guidato il pubblico tra le sale del museo.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati Giovanni Ballada, Amelia Canepa, Sofia Marzano, Alice Landini e Giulia Pelle, chiamati a confrontarsi per la prima volta con un’esperienza di fronte al pubblico. Superata l’emozione iniziale, i bambini hanno acquisito sempre maggiore sicurezza, mostrando partecipazione e naturalezza. Nel corso delle visite hanno coinvolto i presenti anche con domande e indovinelli, ricevendo apprezzamento e riscontri positivi.

Alla base del progetto vi è stato un lavoro condiviso tra scuola e famiglie. Le insegnanti Manuela Costa e Caterina Lombardi hanno dapprima presentato l’iniziativa ai genitori, che hanno aderito con entusiasmo, e successivamente l’hanno proposta agli alunni.

La preparazione si è svolta in più fasi: dallo studio in classe al sopralluogo all’Ecomuseo insieme alle famiglie, durante il quale gli studenti hanno potuto conoscere direttamente gli spazi e ascoltare le spiegazioni sul posto. Le immagini raccolte durante la visita sono poi diventate materiale di approfondimento a scuola, dove ciascun bambino ha scelto una stanza da illustrare, esercitandosi anche con il supporto della LIM.

Importante anche il contributo delle famiglie, presenti sia nella fase preparatoria sia durante le giornate di apertura, a sostegno della buona riuscita dell’iniziativa.

Al termine dell’esperienza, a ogni partecipante è stato consegnato un attestato, come riconoscimento per un percorso che ha unito impegno, crescita e coinvolgimento.