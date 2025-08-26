Banca Sella, sventato attacco informatico a Sanremo

Un attacco informatico ha colpito la filiale di Sanremo di Banca Sella, con una prima stima che parla alcuni milioni di euro potenzialmente sottratti ma subito bloccati dalla banca.

Le autorità investigative sono al lavoro per identificare i responsabili e recuperare la somma trafugata mentre la banca sta collaborando con le forze dell’ordine e ha rafforzato le misure di sicurezza per limitare i danni e garantire l’operatività.

L’operazione sarebbe stata orchestrata da una banda criminale molto organizzata. Il personale della banca avrebbe notato, nei giorni scorsi, la presenza di silicone applicato sulla porta d’ingresso. Sembrava un atto di vandalismo ma è stato un preludio strategico per compromettere i sistemi di sicurezza, aprendo la strada all’attacco informatico successivo. Sono in corso indagini per chiarire i dettagli operativi e individuare i responsabili.

I tentativi di truffa hanno visto l’utilizzo di dispositivi tecnologici esterni per colpire la succursale di Sanremo ma dall'istituto di credito confermano che i tentativi sono stati bloccati e non ci sono conseguenze per i clienti (si parla di 5 correntisti). Al momento la filiale di via Escoffier è comunque chiusa al pubblico che può usufruire dei servizi on line. Sono subito scattate le relative denunce alle forze dell'ordine.