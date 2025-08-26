Tentativo di truffa online alla Banca Sella di Sanremo, proseguono le indagini ma dei malviventi nessuna traccia

Nessuna novità, se non la prosecuzione delle indagini e la ricerca dei malviventi, in relazione all'attacco informatico ha interessato la filiale sanremese di Banca Sella. Come anticipato ieri i rapinatori informatici avevano tentato la movimentazione di alcuni milioni di euro sottratti potenzialmente, ma l’istituto ha confermato di aver bloccato le operazioni e di non registrare ripercussioni sui conti correnti dei clienti.

Le autorità investigative sono al lavoro per identificare i responsabili, collaborando con la banca e le forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione fatta, l’azione sarebbe stata orchestrata da una banda criminale altamente organizzata. Nei giorni precedenti all’attacco, sarebbe stata notata la presenza di silicone sulla porta d’ingresso della filiale, inizialmente interpretata come vandalismo, ma successivamente valutata come possibile preludio ad un tentativo di manomissione dei sistemi di sicurezza. Attualmente le indagini mirano a chiarire i dettagli operativi e a identificare i responsabili. Anche se i tentativi di truffa hanno coinvolto dispositivi esterni utilizzati per colpire la succursale, la banca ha confermato che non ci sono conseguenze per i clienti.

Le autorità hanno confermato la prosecuzione delle indagini e per rafforzare ulteriormente le difese della filiale.