A Viverone l'addio di Ferruccio Raimondo, il ricordo della Croce Rossa Cavaglià

A Viverone l'addio di Ferruccio Raimondo, il ricordo della Croce Rossa Cavaglià (foto di repertorio)

“È un giorno triste per il nostro Comitato. Con grande dispiacere comunichiamo che il nostro volontario Ferruccio Raimondo è venuto a mancare. La sua dedizione e il suo impegno instancabile resteranno per sempre un esempio e un ricordo prezioso nel nostro comitato. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”. A scriverlo, sui propri canali social, la Croce Rossa di Cavaglià.

Persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane, Raimondo è mancato nei giorni scorsi all'età di 91 anni. Il funerale ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, nella chiesa parrocchiale di Viverone.

g. c.

