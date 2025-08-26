A Viverone l'addio di Ferruccio Raimondo, il ricordo della Croce Rossa Cavaglià

“È un giorno triste per il nostro Comitato. Con grande dispiacere comunichiamo che il nostro volontario Ferruccio Raimondo è venuto a mancare. La sua dedizione e il suo impegno instancabile resteranno per sempre un esempio e un ricordo prezioso nel nostro comitato. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”. A scriverlo, sui propri canali social, la Croce Rossa di Cavaglià.

Persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane, Raimondo è mancato nei giorni scorsi all'età di 91 anni. Il funerale ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, nella chiesa parrocchiale di Viverone.