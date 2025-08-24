Il valore dell’assistenza: paziente ringrazia medici e infermieri dell’Urologia

"𝑅𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑙 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝑼𝒓𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒂 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜. 𝑉𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖, 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎, 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝐷𝑟. 𝑍𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒 𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓, 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀, 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎.
𝐿'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑝𝑜𝑖, 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 "𝑝𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑖" ,𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 ℎ𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 ℎ𝑎 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎̀.
𝑉𝑖 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒.
𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑚𝑖 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑑 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒".