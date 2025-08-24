Biella, "Grazie di cuore al personale sanitario": lettera al reparto di Medicina Interna

In questi giorni di ricovero presso il reparto di Medicina Interna C, ho avuto modo di constatare quanto il lavoro svolto all’interno di una struttura sanitaria vada ben oltre le mansioni previste.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutto il personale – sanitario e non – per la gentilezza, la disponibilità e l’umanità dimostrate.

Ciò che ho potuto apprezzare non è frutto di uno stipendio, ma di una dedizione autentica, che nasce dal cuore. Anche quando il paziente, talvolta, può mostrarsi irascibile o scontroso, il personale sa rispondere con comprensione e professionalità.

Questa qualità non è scontata: o la si possiede, o non la si avrà mai.

Un grazie particolare va al dottor Giordanetti, al dottor Tonello, alle infermiere Francesca e Marianna, e agli OSS Marco, Samanta e Alessandra. A loro, e a tutte le persone che mi hanno aiutato e che purtroppo non riesco a nominare singolarmente, devo la possibilità di vivere la mia permanenza in reparto con maggiore serenità.

Grazie a tutti coloro che, con piccoli gesti quotidiani, sanno rendere più lieve un momento difficile.