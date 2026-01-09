Influenza, pronto soccorso ospedale di Biella sotto pressione: 160 accessi al giorno e casi più gravi

Negli ultimi giorni il pronto soccorso sta registrando una forte pressione legata all’aumento dei casi di influenza e di infezioni di origine virale. Dal 1° gennaio ad oggi si contano già oltre mille accessi complessivi. La media si aggira tra i 150 e i 160 pazienti al giorno, circa 20–25 in più rispetto alla media abituale.

La maggior parte delle persone che si rivolgono al pronto soccorso presenta sintomi riconducibili a infezioni virali. In alcuni casi, soprattutto tra i pazienti più anziani ma non solo, l’infezione evolve in forme più serie, come polmoniti. I quadri più complessi riguardano in particolare gli anziani, ma non mancano casi che coinvolgono anche fasce di età più giovani, dai 60 anni in su.

Rispetto allo scorso anno, l’andamento dell’influenza presenta alcune differenze significative. Nella stagione precedente i primi casi erano comparsi già a metà novembre, mentre quest’anno il picco è iniziato a metà dicembre e sta proseguendo anche nelle prime settimane di gennaio.

Una delle novità di questa stagione è inoltre la maggiore aggressività del virus a livello polmonare. In diversi casi i pazienti sviluppano difficoltà respiratorie che rendono necessario il trattenimento in pronto soccorso in un primo momento per la somministrazione di ossigeno, quindi nei reparti specializzati successivamente, con conseguente importante pressione sul nosocomio.