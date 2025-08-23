Prosegue al Santuario di San Giovanni d’Andorno la mostra curata da Danilo Craveia per il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch nell’ambito di Bürsch in festival 2025. La mostra è visitabile fino al 31 agosto tutte le domeniche dalle ore 14,30 alle ore 18,30 a ingresso libero. Dalle ricerche effettuate sono emerse figure molto note, ma anche interessanti “sconosciuti” così
come guerre “sconosciute”, o ben poco note. Accanto alla Grande Guerra o alla Seconda Guerra Mondiale, ecco la più remota Guerra d’Andorno del 1487, oppure la Guerra dei Trent’Anni (1618-1648), quella detta di “Successione spagnola”, le campagne napoleoniche del primo Ottocento, le
battaglie del Risorgimento nazionale, ma anche quelle coloniali italiane nel Corno d’Africa, la guerra ispano-americana del 1898 (combattuta a Cuba e nelle Filippine), la seconda guerra dei boeri contro gli inglesi in Sud
Africa, il conflitto tra il Regno d’Italia e l’Impero Ottomano in Libia (1911-1912) e la Guerra civile in Spagna tra il 1936 e il 1939. Sullo sfondo di quegli scenari, e altri ancora, si mossero tanti valligiani dei quali, con le premesse di cui sopra, vale la pena di non perdere le tracce.
In Breve
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Valle Cervo | 23 agosto 2025, 10:27
Campiglia: Domani 25 agosto visitabile la mostra “I soldati della Valle Cervo. Storie di valligiani combattenti”
Prosegue al Santuario di San Giovanni d’Andorno la mostra curata da Danilo Craveia per il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch nell’ambito di Bürsch in festival 2025. La mostra è visitabile fino al 31 agosto tutte le domeniche dalle ore 14,30 alle ore 18,30 a ingresso libero. Dalle ricerche effettuate sono emerse figure molto note, ma anche interessanti “sconosciuti” così