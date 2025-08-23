Nasce l'Associazione "Promozione Pesca Viverone": un evento di raccolta fondi per la rinascita della piscicoltura del lago

Una giornata di festa e solidarietà per sostenere il futuro del Lago di Viverone. Domenica 31 agosto 2025, l'associazione "gli amis d'la tripa" di Tronzano Vercellese, con il patrocinio del Comune di Viverone, organizza l'evento "Rinascita della Piscicultura del Lago di Viverone", un'iniziativa di raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto a un ambizioso progetto di recupero e valorizzazione.



L'evento, che si terrà presso la Pescicoltura, in Strada per frazione Comuna 2/4, tra la Nautica Tarello e l'Hotel Marina, prenderà il via con la distribuzione di piatti da asporto a partire dalle ore 11:30. I partecipanti potranno gustare la Panissa "più buona del mondo" a 6,00 € e i saporiti Arrosticini con patate a 7,00 €. Un "pasto solidale" pensato per unire la comunità attorno a un obiettivo comune: ridare nuova vita alla piscicoltura di Viverone, finanziando studi per il ripopolamento del lago con specie pregiate come coregone, luccio ma non solo e ristrutturando la struttura attualmente in precarie condizioni.



Questa iniziativa segna anche il debutto della nascente associazione "Promozione Pesca Viverone", un gruppo di volontari che si prefiggono di tutelare e promuovere il patrimonio ittico e ambientale del lago. Gli obiettivi dell'associazione sono molteplici e guardano al futuro del territorio con una visione integrata e sostenibile:

Promozione della pesca sportiva: Organizzazione di gare di pesca, corsi dedicati ai più piccoli per avvicinarli a questa disciplina, ripopolamento mirato di specie autoctone di grande interesse alieutico come il luccio italico e la tinca, sostegno alla riproduzione del persico reale tramite la posa di fascine e la sistemazione di piazzole per il carpfishing.

Gestione della piscicoltura comunale: L'associazione si occuperà della gestione dell'impianto per la riproduzione del coregone, storico simbolo del lago, e del luccio italico, affiancando all'attività di ripopolamento anche progetti di ricerca scientifica.

Supporto alla gestione ambientale: In collaborazione con Comune, Provincia, Regione, ARPA e altri enti, l'associazione intende partecipare attivamente alla tutela dell'ecosistema lacustre. Tra le priorità, il contenimento di specie alloctone invasive come il gambero rosso della Louisiana, le tartarughe acquatiche (Trachemys), e il controllo della vegetazione infestante.

Attività didattiche e formative: Saranno realizzati percorsi didattici per scuole e turisti, con l'obiettivo di far conoscere la ricchezza dell'ambiente lacustre e la storica tradizione del mestiere di pescatore, un patrimonio culturale da non disperdere.

Eventi enogastronomici e culturali: Per valorizzare il legame tra il lago e la sua comunità, in futuro si cercherà di organizzare altri eventi come "Fish and Chips" con pesce di lago, e la "Sagra del Coregone". È in programma anche la realizzazione di un libro dedicato alla storia della pesca professionale sul Lago di Viverone, con un focus particolare sulla figura di Giorgio Cillo, grande pescatore recentemente scomparso per un tragico incidente d'auto.



"Siamo entusiasti di dare il via a questo progetto", dichiara un portavoce del gruppo "Promozione Pesca Viverone". "L'evento del 31 agosto è solo il primo passo di un lungo cammino che vogliamo percorrere insieme a tutta la comunità, tutti gli appassionati di pesca delle varie tecniche, carpfishing e spinning. Crediamo che la tutela del lago e la promozione di un'attività di pesca sostenibile siano fondamentali non solo per l'ambiente, ma anche per il rilancio turistico e culturale del nostro magnifico territorio".



La partecipazione all'evento è un'occasione concreta per sostenere il futuro del Lago di Viverone. È gradita la prenotazione contattando Roberta al numero 346 8027050.