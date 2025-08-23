E-bike tra i Sacri Monti: da Oropa a Belmonte (TO)

La sesta tappa di “Pedalando tra i Sacri Monti” si terrà sabato 30 e domenica 31 agosto 2025: daOropa (Biella) al Belmonte di Valperga (Torino), attraversando Biellese e Canavese tra santuari, colline e borghi.

Sabato 30 agosto: partenza 8:45 dai cancelli del Santuario di Oropa; visita guidata al Sacro Monte. Pedalata sul Tracciolino verso Ivrea lungo tratti della ciclovia Oropa Canavesana tra borghi alpini, boschi, pascoli e campagne. Pernotto a Ivrea.

Domenica 31 agosto: tra colline moreniche e borghi canavesani fino al Sacro Monte di Belmonte; visita guidata tra le cappelle seicentesche. Transfer gratuito per il rientro di persone e bici.

Gratuite le e-bike, la guida cicloturistica, le visite guidate a Oropa e Belmonte ed il transfer di rientro. Mentre a carico dei partecipanti saranno i pasti ed il pernottamento.

La manifestazione rientra nel programma “Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”, finanziato dal Ministero del Turismo per promuovere i Comuni del sito UNESCO dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia.

L’organizzazione è curata da BL Outdoor Srl insieme all’Ente di gestione dei Sacri Monti, con Varallo come Comune capofila. L’obiettivo è promuovere un turismo lento e sostenibile, capace di unire la scoperta del patrimonio culturale e naturalistico alla valorizzazione dei territori che ospitano i Sacri Monti.

La settima e ultima tappa, Belmonte–Crea, si svolgerà entro la fine del 2025 e chi avrà completato l’intero percorso riceverà un riconoscimento speciale.