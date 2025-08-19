Golf Club Cavaglià, i fratelli Schellino trionfano nella Louisiana di Ferragosto

Una sessantina di golfisti hanno preso parte venerdì alla tradizionale Louisiana di Ferragosto, disputata sul percorso del Golf Club Cavaglià con formula 18 buche Luisiana a coppie Stableford. La giornata si è conclusa in club house con una grigliata conviviale che ha riunito giocatori e ospiti.

Nel lordo si sono imposti con 44 punti i fratelli Paolo e Alberto Schellino, mentre nel netto la vittoria è andata a Elena Rossi e Simone Bucino con 46 punti. Al secondo posto Rohan Jay Silva e Giancarlo Magnani (45), seguiti da Simona Rosazza Gianin e Davide Baroni (44). La classifica ha visto inoltre primeggiare, come miglior coppia mista, Giuseppe Gaeta e Silvia Malinverni con 43 punti.

In programma due appuntamenti agonistici di rilievo: il Circuito Golf Sì di martedì 26 agosto e il Carpediem Roma on Tour di domenica 31 agosto.