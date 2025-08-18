Bioglio in corsa per la solidarietà: raccolta fondi destinata all'AIL FOTO e VIDEO

Buona partecipazione alla venticinquesima edizione della Strabioglio, la corsa podistica non competitiva che ogni anno anima i festeggiamenti patronali di Santa Maria Assunta.

L’appuntamento, partito alle 18.00 di ieri, domenica 17 agosto, ha richiamato numerosi appassionati di corsa e camminata lungo il tracciato di 6,8 km e 192 metri di dislivello positivo. L’edizione 2025 è stata dedicata a Simona Zemignan, con il messaggio “Ciao Simo, corri per A.I.L.”, rafforzando il legame fra sport, memoria e solidarietà.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’A.I.L. Biella Clelio Angelino ODV, impegnata nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.