Bocce, sfuma la vittoria: rocambolesco pari per il Crc Gaglianico

La quinta giornata del campionato di Serie A, sabato al "Città di Biella", ha visto il Crc Gaglianico pareggiare, 12-12, un incontro che la squadra doveva vincere. Sembra che i giochi del bocciodromo comunale siano ostici ai giocatori di patron Sandro Bonino, che, così come era avvenuto nella precedente partita contro la Marenese, nelle prove tradizionali la squadra è affondata. In due partite giocate in casa ha perso sei individuali su sei giocati e cinque coppie su sei, meno male che la terna ha vinto entrambe le prove che ha disputato. A capire le cause e trovare i rimedi, sarà lavoro del manager Piero Amerio e del vice Enzo Granaglia.

Anche sabato contro la Nus Aosta, le prime avvisaglie sono arrivate già dal primo turno con le sconfitte della coppa Davide Sari, Davide Ponzo 4-9 e di Simone Ariaudo nell'individuale 7-8. A riequilibrare le sorti ciu hanno pensato Luca Negro nel combinato vincendo 25-22,e Silvano Cibrario, Denis Pautassi, Davide Manolino in terna 8-5. Poi la forza del Crc Gaglianico si è espressa nel secondo turno, con le prove veloci, vinte agevolmente dalla staffetta con Stefano Pegoraro (27 su 30) e Simone Ariaudo (21 su 28) totalizzando 48 su 58 contro 38 su 50 di Luca Licata e Luca Gallione. Poi nel progressivo Pegoraro che si è ripetuto con 47 su 50 lasciando lontano Licata 32 su 42. In chiaroscuro i tiri di precisione: bene Sari 22 a 12, male Negro 4 a 16. A questo punto il vantaggio della squadra era di 10-6 con quattro prove da disputare, le tradizionali appunto dove il Crc è naufragato: negli individuali, Sari 3-9, Pautassi 5-9, nella coppie Manolino, Ponzo 2-7, bene invece Negro, Cibrario 7-5.

I risultati: Chiavarese Genova-Marenese Treviso 17-7, Quadrifoglio Udine -Brb Ivrea 4-20, Mondovì Cuneo-Noventa Venezia 14-10, Crc Gaglianico-Nus Aosta 12-12, La Perosina-Auxilium Saluzzo 20-4. La classifica provvisoria (restano da recuperare: Quadrifoglio-Noventa, Auxilium-Mondovì, La Perosina-Gaglianico, Auxilium-Nus, Perosina-Quadrifoglio) : Brb Ivrea 19 punti, Chiavarese 18, Crc Gaglianico 11, Marenese 10, La Perosina 9, Noventa 5, Mondovì 4, Nus 3, Quadrifoglio 1, Auxilium 0.