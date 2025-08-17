Incidente stradale a Ponderano, donna in ospedale

Nella giornata di oggi, domenica 17 agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Ponderano, in via Crosa, a seguito di un incidente stradale.

Giunti sul posto hanno constatato che una donna, a bordo della sua auto, aveva perso il controllo del mezzo, finendo probabilmente contro un palo a lato della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente autonomo.

Fortunatamente l'automobilista non sembra aver riportato gravi danni, tranne alcune escoriazioni, ma per sicurezza è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, per ulteriori analisi e le medicazioni necessarie. Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, erano presenti anche i Carabinieri, che chiariranno le dinamiche dell'accaduto.