Api, vespe e calabroni, quando chiamare i Vigili del Fuoco

La presenza di nidi di imenotteri aculeati rappresenta una problematica tipica della stagione estiva, quando gli insetti sciamano in cerca di siti idonei per costruire nuovi nidi.

Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è attribuita la competenza sugli interventi di soccorso caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione; le direttive ministeriali relative agli interventi per bonifica di nidi di api - vespe - calabroni, riconoscono la necessità di intervento in casi limitati quali:

• Situazioni di impossibile isolamento dei locali all’interno dei quali insistano sciami di insetti;

• Impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili (bambini, anziani..)

• Situazione di crisi per gruppi sociali (scuole, ospedali, case per anziani..)

• Dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;

• Situazioni di rischio o di difficoltà di accesso ai siti;

• Richiesta da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione al CNVVF.

Gli interventi che interessino aree esterne ad abitazioni, nonché attività industriali, commerciali e turistiche per le quali la responsabilità della sicurezza e dell’igiene e salubrità dell’ambiente di lavoro ricadono sul responsabile dell’esercizio medesimo non rientrano nella competenza del CNVVF e, in questi casi, è possibile rivolgersi ad altri soggetti privati che effettuano questa tipologia di intervento.

Nel caso di alveari è possibile contattare la locale associazione di apicoltori o direttamente un apicoltore per la rimozione del nido.