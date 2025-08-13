In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” FOTO

Grande partecipazione ieri sera per la 19ª edizione di “Per le strade di Calliano”, la manifestazione podistica non competitiva e ludico-motoria organizzata dal Comune e dal comitato della festa, con il supporto tecnico dell’ASD Atletica Santhià.

Il programma si è aperto alle 18.30 con il ritrovo e le iscrizioni presso il salone polivalente, punto di partenza della corsa. Alle 20 lo start ufficiale, con i podisti impegnati su un tracciato misto pianeggiante e collinare di circa 7 chilometri, tra asfalto e sterrato, che ha offerto scorci suggestivi del territorio.

Sul traguardo, il più veloce è stato Marco Gulmini, seguito da Matteo Pezzana e Marco Deusebio. Tra le donne, vittoria per Sara Borello, davanti a Mara Giovine e Elisa Travaglini.

La manifestazione ha raccolto 211 partecipanti, confermando il forte legame tra sport e comunità.