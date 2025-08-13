Grande partecipazione ieri sera per la 19ª edizione di “Per le strade di Calliano”, la manifestazione podistica non competitiva e ludico-motoria organizzata dal Comune e dal comitato della festa, con il supporto tecnico dell’ASD Atletica Santhià.
Il programma si è aperto alle 18.30 con il ritrovo e le iscrizioni presso il salone polivalente, punto di partenza della corsa. Alle 20 lo start ufficiale, con i podisti impegnati su un tracciato misto pianeggiante e collinare di circa 7 chilometri, tra asfalto e sterrato, che ha offerto scorci suggestivi del territorio.
Sul traguardo, il più veloce è stato Marco Gulmini, seguito da Matteo Pezzana e Marco Deusebio. Tra le donne, vittoria per Sara Borello, davanti a Mara Giovine e Elisa Travaglini.
La manifestazione ha raccolto 211 partecipanti, confermando il forte legame tra sport e comunità.
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
In 211 partecipanti per la 19ª “Per le strade di Calliano” foto Roberto Canova
s.zo.