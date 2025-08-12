Ferragosto...tante cose da fare a Biella

Venerdì 15
- Piedicavallo, grigliata Alpini
- Sandigliano, festa patronale
- Callabiana, Agosto a Callabiana
- Netro Agosto in festa, spettacolo pirotecnico
- Cossato, Solenne Incoronazione della Statua della Beata Vergine Assunta.
- Bielmonte, festa di Ferragosto
- Magnano, Chiesa Romanica di San Secondo, dalle 21 FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 40 anni
- Biella, Reload
- Cossato, Luna park
- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa
- Ponderano, piazza Alpini d'Italia, dalle 14,30 Ballo liscio e balli di gruppo con Claudio Abada @estate Ponderanese
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Orario dalle 11 alle 12.30 Visite guidate
- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 6 Dal primo raggio all’ultima stella
- Bioglio, Festa dell'Assunta
- Mongrando Curanuova, festa patronale
- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Mostre Festival Viaggio