 / EVENTI

EVENTI | 12 agosto 2025, 06:50

Ferragosto...tante cose da fare a Biella

Gli appuntamenti a Biella e nel Biellese

Ferragosto...tante cose da fare a Biella

Venerdì 15

- Piedicavallo, grigliata Alpini

- Sandigliano, festa patronale 

- Callabiana, Agosto a Callabiana

- Cavaglià, festa giovani

- Netro Agosto in festa, spettacolo pirotecnico

- Cossato, Solenne Incoronazione della Statua della Beata Vergine Assunta.

- Bielmonte, festa di Ferragosto

- Magnano, Chiesa Romanica di San Secondo, dalle 21 FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 40 anni

- Biella, Reload

- Cossato, Luna park

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Ponderano, piazza Alpini d'Italia, dalle 14,30 Ballo liscio e balli di gruppo con Claudio Abada @estate Ponderanese

- Oropa, via Santuario di Oropa 480,  Orario dalle 11 alle 12.30 Visite guidate 

- Ferragosto a Passo lento

- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 6 Dal primo raggio all’ultima stella

- Bioglio, Festa dell'Assunta

- Mongrando Curanuova, festa patronale

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 10 Mostre Festival Viaggio

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore