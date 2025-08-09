Ferragosto a passo lento: 5 giorni di trekking nel cuore del Biellese

NEL BIELLESE A PIEDI
11–15 AGOSTO 2025 | Speciale settimana di Ferragosto!
5 giorni di trekking, 3 escursioni al giorno, 1 solo obiettivo: vivere la natura in tutte le sue sfumature.
All’alba (6:00 – 8:00)
Di giorno (9:00 – 16:00)
Al tramonto (19:00 – 22:00)
Che tu voglia iniziare la giornata con il silenzio dei boschi, perderti tra sentieri e panorami mozzafiato, o respirare la magia della sera… questo è il momento perfetto per farlo.
Regalati un Ferragosto diverso: attivo, autentico e a contatto con la natura.
Ti aspettiamo nel cuore del Biellese, tra paesaggi sorprendenti, camminate condivise e nuove energie da portare con te.
Posti limitati - €10 a Persona
Per info e prenotazioni fino a 50 minuti prima della partenza: 3332662599
Ci si vede! Marco Macchieraldo