Running e Trail | 09 agosto 2025, 08:20

Ferragosto a passo lento: 5 giorni di trekking nel cuore del Biellese

3 escursioni al giorno, 1 solo obiettivo: vivere la natura in tutte le sue sfumature

NEL BIELLESE A PIEDI 
11–15 AGOSTO 2025 | Speciale settimana di Ferragosto!

5 giorni di trekking, 3 escursioni al giorno, 1 solo obiettivo: vivere la natura in tutte le sue sfumature.

All’alba (6:00 – 8:00)
Di giorno (9:00 – 16:00)
Al tramonto (19:00 – 22:00)

Che tu voglia iniziare la giornata con il silenzio dei boschi, perderti tra sentieri e panorami mozzafiato, o respirare la magia della sera… questo è il momento perfetto per farlo.

Regalati un Ferragosto diverso: attivo, autentico e a contatto con la natura.
Ti aspettiamo nel cuore del Biellese, tra paesaggi sorprendenti, camminate condivise e nuove energie da portare con te.

Posti limitati - €10 a Persona

Per info e prenotazioni fino a 50 minuti prima della partenza: 3332662599
Ci si vede! Marco Macchieraldo

c.s., s.zo.

