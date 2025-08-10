Due giorni di festa a Cossato per l'Incoronazione della Statua della Beata Vergine Assunta

Due giorni di festa a Cossato per la Solenne Incoronazione della Statua della Beata Vergine Assunta. Si comincia giovedì 15 agosto, alle 21, in piazza Chiesa, per il rito seguito dalla processione per le vie della città. A presiedere Monsignor Roberto Farinella.
L'indomani, giorno di Ferragosto, si terrà alle 10.30 la celebrazione eucaristica in chiesa, con l'accoglienza di autorità e fedeli, sempre in piazza Chiesa, sulle note della Filarmonica Cossatese. Presente ancora una volta il vescovo di Biella. Al termine della funzione, avrà luogo un aperitivo dei priori sotto il campanile.