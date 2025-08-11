Siete pronti? altre quattro serate di gusto e divertimento a Callabiana!

La Pro Loco di Callabiana propone, nella seconda settimana di agosto, un ricco programma di appuntamenti culinari e musicali che sapranno conquistare sia i buongustai che gli amanti del divertimento.

Martedì 12 agosto

La settimana si apre con un grande classico: alle ore 19:30 lo chef servirà la Paella Valenciana, preparata nel padellone gigante per garantire sapori autentici e convivialità. La serata proseguirà con musica e balli a partire dalle 22:00, animati da Radio Gran Paradiso.

Giovedì 14 agosto

Alle ore 19:30 il protagonista sarà il Gran Fritto Misto alla Piemontese, un piatto ricco e irresistibile con milanese, cervella, salsiccia, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto. Dalle 22:00 spazio alla pista da ballo con Number-One, per un viaggio musicale tra i successi di due decenni indimenticabili.

Venerdì 15 agosto

Giornata speciale per il 43° Raduno dei Callabianesi ed Amici di Callabiana. Alle ore 11:00 si terrà la Santa Messa, seguita da un aperitivo offerto in Piazza della Chiesa, un momento perfetto per ritrovarsi e condividere ricordi.

Sabato 16 agosto

Gran finale gastronomico alle ore 19:30 con le specialità di montagna: Polenta Concia, Polenta e Gorgonzola e Polenta e Salsiccia. Dalle 22:00 la festa continuerà con musica e balli insieme con Number-one, DJ Cocker ed Enzino, per chiudere la settimana in allegria.

Quattro giorni in cui Callabiana offrirà il meglio della sua tradizione culinaria e dell’intrattenimento, in un’atmosfera di festa e condivisione.