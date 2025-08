Cavaglià si prepara alla 507ª Festa dei Giovani: dieci giorni di musica, novità e divertimento

Tutto pronto per la 507ª edizione della storica Festa dei Giovani di Cavaglià, uno degli appuntamenti estivi più attesi della zona. Dal 8 al 18 agosto 2025, il paese si animerà con dieci serate consecutive all’insegna della musica, del divertimento e di tante novità pensate per coinvolgere giovani e famiglie.

Quest’anno la festa si rinnova in grande stile: in piazza arriva una nuova struttura dedicata ad aperitivi e panini, pensata per migliorare l’esperienza gastronomica e creare un punto d’incontro accogliente per tutti. Ma non è tutto: sarà possibile saltare la coda alla cassa dei bar semplicemente inquadrando un QR code presente in vari punti della piazza e ordinando direttamente dal proprio smartphone.

Il programma musicale è ricchissimo, con ospiti di rilievo, serate a tema e gadget esclusivi distribuiti durante gli aperitivi e le cene. Dai DJ set più amati del panorama nazionale fino alle band dal vivo, passando per il liscio e la musica popolare, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ecco il programma completo delle serate:

Tutte le serate si svolgeranno nella piazza centrale del paese, con ingresso libero. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare con entusiasmo a questa edizione ricca di energia e spirito di comunità, che unisce tradizione e innovazione in uno degli eventi più longevi del territorio.

Cavaglià vi aspetta, dall’8 al 18 agosto, per vivere insieme la magia della 507ª Festa dei Giovani.