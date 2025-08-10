A Piedicavallo la Grigliata Alpina di Ferragosto

Nuovo appuntamento con gli Alpini di Piedicavallo. Nella giornata di Ferragosto sarà possibile prendere parte alla grigliata del gruppo presso la loro sede, a partire dalle 12.30. Per informazioni: 335.7778969.
