A Piedicavallo la Grigliata Alpina di Ferragosto

Nuovo appuntamento con gli Alpini di Piedicavallo. Nella giornata di Ferragosto sarà possibile prendere parte alla grigliata del gruppo presso la loro sede, a partire dalle 12.30. Per informazioni: 335.7778969.

