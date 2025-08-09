Torna la festa di Ferragosto a Bielmonte

Anche quest’anno il Consorzio Turistico Alpi Biellesi, con il patrocinio del Comune di Piatto e la collaborazione di Oasi Zegna, organizza la tradizionale festa di Ferragosto sul parterre di Bielmonte: una giornata all’aria aperta da trascorrere in pieno relax e in sicurezza, dedicata alla creatività, al gioco e agli acquisti km zero con i produttori del territorio.

Il parterre erboso sul piazzale 1, con il suo splendido panorama sulla Pianura Padana, ad accesso libero e gratuito, offrirà un ricco programma per tutti. Saranno presenti tavoli e panche, ma si potrà anche stendere la coperta per un pic nic. Dalle 10.30 prende il via il laboratorio creativo gratuito con i mattoncini Lego a cura di Andrea Caboni, adatto ai bambini di ogni età (per informazioni: cell 349 0697634). Sin dalla mattina, esposizione di uccelli rapaci e rettili, didattica per “aspiranti falconieri” e, intorno alle ore 16, una grande dimostrazione di volo di falconeria, il tutto a cura dell’associazione Il Mondo nelle Ali (per info 347.4302242).

Saranno inoltre proposte passeggiate con pony a cura delle guide Engea del Maneggio di Bielmonte e si potrà scendere dal Monte Marca con il Rolba Run, il divertente bob su erba. Inoltre saranno disponibili il campo di beach volley e le porte per il calcetto per il gioco libero di bambini e ragazzi. Di facile accesso ai bambini anche il bosco avventura nei pressi dell’albergo Bucaneve (ingresso libero), un percorso tra passerelle, casette sospese e reti tra gli alberi. Sempre sul parterre, laboratorio di cesteria con Paolo Vergnaghi (alle 14 creazione di uno “svuota tasche”: adesioni al 328 3658031). Non potranno mancare il gelato e la birra artigianali, e numerose bancherelle di produttori del territorio per acquisti a km zero.