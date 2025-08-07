Netro, “Agosto in Festa”: una settimana di musica, buon cibo e tradizione dal 9 al 16 agosto

Sarà una settimana ricca di appuntamenti quella in programma a Netro, dove dal 9 al 16 agosto 2025 andrà in scena “Agosto in Festa”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Netro e la collaborazione della Banda Musicale di Netro. Location centrale degli eventi sarà Piazza XX Settembre, ma non mancheranno iniziative diffuse in vari punti del paese.

Il programma si apre sabato 9 agosto con la tradizionale Cena del Pesce, allietata dalla musica del duo Cinzia ed Elvira dell’Orchestra Acquamarina. Il giorno seguente, domenica 10, spazio allo sport con il torneo di pallavolo presso il Circolo Colla, Torneo amatoriale volley 4 vs 4 misto dove sarà Obbligatorio avere almeno una DONNA in campo. Questo il PROGRAMMA: 10:00 inizio del torneo 13:00 pausa pranzo 20:00 grigliata e premiazione in piazza XX Settembre. Per iscriversi telefonare a: Ronzani Filippo 3470661330 o Apollo Barbara 3357465380 Entro e non oltre giovedì 7 agosto AGOSTO IN FESTA In collaborazione con: Proloco di Netro Con il sostegno di: Comune di Netro. E a seguire..... una grigliata per tutti e l’intrattenimento musicale di Max Gillo, a cui farà seguito la premiazione di vincitori del torneo.

Lunedì 11 agosto sarà la volta della gustosa Serata del Gnocco Fritto, seguita alle 21.30 dal divertente quiz interattivo “Il Cervellone”.

Mercoledì 13 toccherà alla Cena degli Antipasti, accompagnata dalla voce di Elisa dei Bluedream, mentre giovedì 14 alle 21.30 salirà sul palco la Banda Musicale di Netro per un atteso concerto.

Il Ferragosto, venerdì 15, prenderà il via dalle ore 16.00 con la tradizionale Mostra dell’artigianato e hobbistica, musica in piazza, spettacoli itineranti e l’apertura dell’Ecomuseo del Ferro. Dalle 19.30 sarà attivo lo stand gastronomico e, alle 23.00, il cielo di Netro si illuminerà con uno spettacolo pirotecnico.

Gran finale sabato 16 agosto in piazza Piave, dove alle ore 11.30 si terrà la distribuzione di polenta concia da asporto, sempre a cura della Banda Musicale di Netro.

Durante tutta la settimana sarà attivo il servizio bar, e per le cene del pesce e degli antipasti è richiesta la prenotazione obbligatoria presso “Alimentari Anna” a partire dal 1° agosto. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Netro al numero 348 3145751.

La festa sarà anche occasione per vivere momenti di raccoglimento con gli appuntamenti religiosi, tra cui la recita del Rosario, la Festa Patronale e le Messe del 15 e 16 agosto.