Bradley Leuila rinforza la mischia del Biella Rugby: rinforzi dalla Nuova Zelanda

Nuovo innesto di peso per gli avanti: dalla Nuova Zelanda arriva Bradley Leuila, pilone destro classe 1996, nasce a Oldham (Inghilterra) il 22 agosto, 193 cm per 124 kg, con doppia cittadinanza tongana e neozelandese.

Leuila ha scelto Biella come nuova tappa della sua carriera: “È la miglior scelta possibile per me. Questo passaggio mi aiuterà a crescere, sia come persona che come giocatore,” ha dichiarato.

Il momento più significativo del suo percorso rugbistico finora? Senza dubbio la convocazione con la nazionale tongana lo scorso anno, un grande motivo di orgoglio personale e familiare.

Soddisfatto anche il coach del BRC, Carlo Orlandi, che commenta: “Bradley è un pilone destro con una fisicità importante. Nei filmati che abbiamo analizzato si è dimostrato solido in mischia e un ottimo portatore. È una tipologia di giocatore che ci serve molto e che potrà fare la differenza.”