Morti e feriti sull'A1 per un incidente, volontari di Biella assistono gli automobilisti

Drammatico incidente stradale sull'A1, tra Arezzo e Valdarno, nella mattinata di oggi, 4 agosto: al momento, il bilancio è di 3 morti e 15 feriti.

Presente sul luogo della tragedia anche la Protezione Civile del Coordinamento Territoriale di Biella e Vercelli, di ritorno dal servizio reso per il Giubileo dei Giovani a Roma. I mezzi si sono trovati coinvolti nel blocco dall'autostrada, in direzione di Arezzo.

Le unità si sono subito attivate e hanno distribuito le scorte d'acqua presenti sui veicoli; inoltre, grazie alla pronta collaborazione di numerosi autotrasportatori che, generosamente hanno messo a disposizione i loro rifornimenti, hanno cercato con tatto e calma di non creare panico aggiuntivo ad una situazione già critica per gli automobilisti in coda.

In tale situazione, sono stati privilegiati bambini, anziani e persone bisognose fino all'apertura di un varco autostradale che ha permesso il deflusso della coda chilometrica che, nel frattempo, si era formata.

Ancora una volta la formazione e gl'insegnamenti ricevuti sono stati messi a disposizione della popolazione nei momenti di necessità che, in ogni frangente, possono crearsi attorno a noi.