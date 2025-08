Conferme in casa TeamVolley con la coppia Fizzotti-Spinello

Non è la divisa che premia il miglior giovane ciclista del Giro o del Tour, sebbene il colore rimanga quello. Le due maglie bianche del libero della prima squadra del TeamVolley saranno sulle spalle delle confermatissime Sara Fizzotti e Martina Spinello. Per la prima si tratta della seconda stagione a Lessona mentre l'altra è ormai una veterana, avendo partecipato a tutte e quattro le annate in Serie B2 nazionale.

Le parole di Fizzotti: «Per me quella di restare è stata quasi una scelta naturale, dettata dalla fiducia che la società mi ha dimostrato dal primo giorno e che ho cercato (e cercherò) di ricambiare, dando il massimo dentro e fuori dal campo. Ci sono novità e stimoli importanti, uno staff grintoso con tanta voglia di lavorare bene in palestra: un aspetto fondamentale per la crescita della squadra. A livello individuale dovrò impegnarmi tanto per offrire il mio massimo contributo alla causa. Come collettivo, conoscendo già piuttosto bene le mie compagne, credo che avremo modo di divertirci, lavorando bene. Al TeamVolley si punta sempre a fare meglio rispetto all’anno precedente: considerando quanto già fatto, con un po’ di impegno e un gruppo solido le soddisfazioni potranno sicuramente arrivare».

Aggiunge Spinello: «Sono davvero molto contenta di proseguire ancora il mio percorso al TeamVolley. Questa per me sarà la quarta stagione: posso dire che Lessona per me è quasi una “seconda casa”. Ciò che mi è piaciuto fin da subito, e che mi ha convinto a rimanere per tutto questo tempo, è la professionalità con cui si lavora in palestra. Ogni persona che ho conosciuto nel mio percorso pallavolistico mi ha sempre lasciato qualcosa, sono sicura che il nuovo staff saprà darci i giusti stimoli per crescere ulteriormente. L’obiettivo invece rimane lo stesso: migliorare e migliorarsi ancora. Arriviamo dal quinto posto dell’ultima stagione, quest’anno lotteremo per salire sempre di più».

Il commento del direttore sportivo Marco Motto: «Sara ci ha già dimostrato il suo valore in campo, si tratta di una ragazza su cui facciamo molto affidamento. Dopo il primo anno di ambientamento, siamo sicuri che farà ancora meglio. Oltre all’agonismo che metterà in campo, darà anche una mano a creare quel gruppo coeso che può fare il bene del TeamVolley. Siamo felicissimi che possa giocare ancora con noi. Martina è davvero una veterana, essendo a Lessona dal 2022. Si fa sempre trovare pronta quando viene chiamata in causa e lavora duramente in allenamento: doti fondamentali per costruire una squadra che funziona. Lei in questo è speciale, perché con la sua energia positiva è spesso di aiuto alle compagne e, come per Vanessa Filippini, siamo consapevoli dei sacrifici e dei chilometri che fa per indossare questa maglia. Ben rimaste e buona stagione a entrambe!».