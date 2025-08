Nuoto, argento per Sofia Pranio ai Campionati Giovanili (foto dalla pagina Facebook di In Sport Biella - Piscina M. Rivetti)

Splendido argento per Sofia Pranio, ottenuto ieri, 1° agosto, nei 400 misti categoria ragazzi a Chianciano Terme, sede dei Campionati Italiani Giovanili di nuoto. Quinta la sorella - gemella Maria nei 200 dorso.

Lo rende noto In Sport Biella sui propri canali social: “Bravi anche a Giorgia Caneparo, Carlotta Basile, Alessandro Raichert, Leonardo Picariello, Raul Marele, Nicolò Badan. E ai tecnici Riccardo Mosca e Chiara Ferraris. Oggi si torna in vasca, sempre per spingere al massimo”.