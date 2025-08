Biella Motor Team pronta per Asti

Nel prossimo fine settimana Asti ospita l’edizione numero 28 del Rally Colli del Monferrato e del Moscato, gara nazionale che tradizionalmente richiama al via un buon numero di equipaggi richiamati dalle tecniche strade astigiane. Alla gara, che si disputerà interamente nella giornata di domenica 3 agosto, è presenta anche la scuderia Biella Motor Team con i suoi piloti e navigatori.

I primi a partire, con il numero 34, saranno i fratelli torinesi Giovanni ed Elio Baldi, pronti a dare battaglia in classe A7 con la loro mitica Fiat Ritmo 130 TC. Cinque numeri dopo partono Daniele Alessandro e Luca Biasioli iscritti in classe RS 2.0 con una Renault Clio RS mentre la navigatrice Denise Bolletta sarà della partita con Gabriele Donato a bordo di una Peugeot 106 Rallye di classe N2. La stessa di Nicolò Ciancia Mercandino che sarà affiancato dall’esperto navigatore Giuliano Santi su un’altra 106 Rallye con il numero 57.

La gara astigiana ha un significato particolare per Ciancia Mercandino: 22 anni, valsesserino di Caprile, ha iniziato a correre come navigatore nel 2003 facendo esperienza sia nei rally moderni che sulle vetture storiche portando a casa qualche risultato interessante. Però il suo sogno è sempre stato quello di guidare e il rally Colli del Monferrato e del Moscato segna il suo esordio alla guida: “Ho sempre voluto guidare – spiega – ma ho iniziato come navigatore. Mi piace molto stare seduto a destra nell’abitacolo e mi piace il ruolo del navigatore, ma ho sempre voluto avere il volante tra le mani, fin da quando andavo con mio padre e mio nonno a vedere i rally. Ho deciso di esordire alla guida ad Asti perché è un rally che mi piace molto ed apprezzo la tipologia delle strade. Sono molto contento di correre con Giuliano Santi, la sua grande esperienza mi sarà sicuramente utile. Speriamo di divertirci!”.

Invece al Rally di Salsomaggiore Terme, prova parmense valida per la Coppa Rally di Zona 6 sarà presente il navigatore Paolo Ferraris che correrà con Damiano Arena su una Renault Clio Super 1600.