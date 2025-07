Valdigne Triathlon brilla con ottimi risultati a Tabor, all’Aronamen e al Triathlon di Cernobbio FOTO

Domenica 27 luglio, si è disputato il classico appuntamento dell’Aronamen, Triathlon Medio (1,9km swim-90km bike-21,1km run) tra i più amati del calendario italiano.

Circa 200 amanti della triplice disciplina si sono dati sportivamente battaglia sulle rive del lago Maggiore. Al femminile, grandi soddisfazioni per i colori di Valdigne Triathlon, al 1° posto assoluto, con tre frazioni strepitose, troviamo la reggiana Matilde Salati che conferma il suo periodo di gran forma. Ancora una volta le donne in verde-turchese-oro si dimostrano tra le migliori del panorama sportivo italiano.

Al maschile, ancora una prova eccellente per il novarese Nicolò Fontana, 6° assoluto e argento tra gli S2 con un’ottima run finale.

A Tabor, in Repubblica Ceca, è andata in scena, sempre domenica 27 luglio, la tappa di Europe Triathlon Junior Cup, al maschile rientro nelle competizioni europee per il lecchese Marco Balestreri, 19° al traguardo.

A Cernobbio nell’ormai classico Triathlon Sprint organizzato da Spartacus Events, al femminile, ottima gara dopo il positivo esordio di Recco, della torinese Rachele Lavagno, 7° assoluta e oro tra le S1, al maschile gara super per il giovane biellese Giacomo Frassati, che dopo un nuoto strepitoso, conquista il 7° posto assoluto e l’oro tra gli YB a testimonianza di un percorso di crescita di risultati estremamente positivo.

Argento tra gli M2 per il biellese Marco Schiapparelli, sempre costantemente a medaglia, ottimi il varesino Dario Nitti, 7° tra gli M3 e il Coach biellese Stefano Massa, 7° tra gli M4.

Ora il calendario concederà qualche momento di riposo, in attesa del gran finale dei mesi di settembre e ottobre con tanti appuntamenti per i Giovani, Senior e Master.