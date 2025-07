Biella 4 Racing, Luca Colongo al via del Rally Colli del Monferrato e del Moscato

Si torna a parlare di rally in casa Biella 4 Racing, grazie a Luca Colongo, che sarà al via della 28^ edizione del Rally Colli del Monferrato e del Moscato a bordo della sua Renault Clio Williams di classe N3, con alle note Annalisa Vercella Marchese.

La manifestazione astigiana, che avrà come fulcro di gara proprio la Città di Asti, che ne ospiterà la logistica, vedrà nella giornata di sabato 2 agosto verifiche sportive e tecniche, nonché shakedown, mentre domenica 3 si disputeranno le nove prove speciali in programma, i tre tratti di “Refrancore”, “Portacomaro” e “Città di Asti”, da ripetersi tre volte, per un totale di 61,95 chilometri di gara, mentre saranno 129,95 quelli di trasferimenti, per un percorso complessivo di 191,90 chilometri.

Al termine di ogni tornata, riordino in Piazza Alfieri, sede anche di arrivo, mentre l’assistenza sarà ubicata presso Piazza C. Manera, luogo della partenza. “Si torna al via di un rally sul sedile di sinistra - racconta Luca Colongo - a un po’ di mesi di distanza dall’apparizione in circuito a Castelletto di Branduzzo. A navigarmi in questa occasione ci sarà Annalisa, una navigatrice che non ha bisogno di presentazioni, e che sicuramente avrà tempo di riposarsi fra una nota e l’altra visto i ritmi di gara a cui è abituata! Bisognerà ritrovare un po’ i meccanismi su strada, mancando su di essa in gara da diverso tempo con il mio Clio, ma l’obiettivo è quello di divertirsi e di aprire nel migliore dei modi il periodo delle ferie estive. Domenica sera vedremo cosa ne sarà uscito”.