Biella, da autunno servizio navetta tra stazione San Paolo e Città Studi

"Da questo autunno partirà un nuovo servizio navetta che collegherà la stazione di Biella San Paolo con Città Studi: 9 corse al giorno, andata e ritorno, in coincidenza con i treni da e per Torino". A darne l'ufficialità ieri martedì 29 luglio in Regione è stato Amedeo Paraggio, assessore al Bilancio della Città di Biella, al termine della conferenza di presentazione di PieMove, il progetto grazie al quale in Piemonte gli studenti universitari under 26 viaggeranno gratis sui mezzi pubblici. Tra le città aderenti al progetto c'è infatti anche Biella, oltre a Torino, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e Biella.

"L’iniziativa PieMove, che garantisce il trasporto pubblico gratuito agli studenti universitari Under 26, è un segnale concreto della direzione in cui il Piemonte sta andando: diventare sempre più una Regione attrattiva per chi studia", ha esordito l'assessore biellese. "E Biella, lo dico con orgoglio, è pienamente parte di questo percorso. Proprio per questo, da questo autunno partirà un nuovo servizio navetta che collegherà la stazione di Biella San Paolo con Città Studi: 9 corse al giorno, andata e ritorno, in coincidenza con i treni da e per Torino".

Obiettivo dell'iniziativa è come spiega Paraggio "Rendere più semplice e comodo raggiungere il nostro polo universitario, sia per gli studenti che per il corpo docente. La Giunta comunale lavora in sinergia con quella della Regione per fare di Biella una città universitaria, dinamica, a misura di giovani e famiglie".

Il progetto è firmato dal Comune di Biella e vede coinvolte molte realtà del territorio. La navetta sarebbe dovuta partire a gennaio, ma per via delle vacanze natalizie e del perfezionamento della convenzione con l’agenzia della mobilità piemontese i tempi sono andati un po' per le lunghe, ma a breve sarà realtà.