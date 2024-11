Da gennaio una navetta Città Studi - Chiavazza che passa dalla stazione per gli iscritti all'ateneo e alle superiori

Da anni se ne parla ma non si è mai arrivati al dunque. Da gennaio partirà invece la navetta in via sperimentale per collegare Città Studi a Chiavazza, che si fermerà alla stazione San Paolo. Obiettivo: collegare in maniera diretta la città e la sua cintura con l'ateneo biellese.

In tutto saranno 7 le corse da Città Studi a Chiavazza tra mattina e pomeriggio e 8 quelle che faranno il giro inverso, da Chiavazza andranno verso l'ateneo. Capolinea Città Studi e Chiavazza, con tappa alla stazione, il nuovo movicentro.

Un progetto firmato dal Comune di Biella che ha visto coinvolte molte realtà del territorio, come spiega l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi: "Non è stato semplice e dobbiamo ancora arrivare ai dettagli ma ci siamo quasi: da gennaio ci sarò una navetta che collegherà Città Studi al resto della città. Si tratterà di un servizio sperimentale, fino a giugno. Se si dimostrerà vincente lo attiveremo in maniera definitiva da settembre".

La corsa sarà attiva dal lunedì al venerdì. "E' un gran lavoro di squadra ma ce la stiamo facendo", spiega Maiolatesi.

In tutto si stima 60 mila euro il valore del progetto per i sei mesi sperimentali. Di questi, 20 mila li metterà il Comune, 20 si stima si raccoglieranno con i biglietti e poi si vedrà tra i partner.