Finanza personale, un viaggio nei principali indici americani: cosa sono e perché contano

Quando si vuole conoscere l’andamento dei mercati finanziari, è necessario avere un punto di riferimento chiaro e affidabile.

Gli indici azionari svolgono proprio questa funzione: racchiudono in un unico numero l’andamento di un insieme di aziende, offrendo una lettura immediata della direzione del mercato.

Non sono strumenti riservati agli esperti, ma benchmark – riferimenti – quotidianamente utilizzati da investitori, analisti e gestori per orientare le proprie scelte.

In questo articolo verranno analizzati i principali indici americani — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq e Russell 2000 — che rappresentano un riferimento non solo per gli Stati Uniti, ma per i mercati finanziari globali.

Cosa è un indice azionario

Un indice azionario è costituito da un paniere di aziende quotate e fornisce la fotografia sintetica di un mercato o di un segmento specifico.

Gli indici consentono di:

Misurare l’andamento generale di un mercato in modo immediato

Confrontare la performance dei propri investimenti con quella del mercato

Costituire la base per fondi ed ETF che ne replicano l’andamento, facilitando l’investimento diversificato

Un indice efficace è rappresentativo, trasparente, include titoli liquidi e adotta un metodo di calcolo coerente, come la ponderazione per prezzo o per capitalizzazione.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Il Dow Jones è uno degli indici più storici al mondo, con 30 grandi aziende statunitensi. È un indice price weighted, cioè ponderato per il prezzo delle azioni, e price return, quindi non considera al suo interno i dividendi. Al suo interno si trovano principalmente i titoli legati alla cosiddetta “old economy”.

Le prime 10 aziende che lo compongono sono:

· The Goldman Sachs Group, Inc.

· Caterpillar

· Microsoft

· Amgen, Inc.

· The Home Depot

· The Sherwin-Williams

· American Express Co.

· McDonald's Corp.

· Visa, Inc.

· The Travelers Cos., Inc.

S&P 500

Comprende 500 società a grande capitalizzazione ed è capitalization weighted, quindi le aziende più grandi hanno maggiore peso.

Esistono due versioni:

Price Return: considera solo le variazioni di prezzo

Total Return: include i dividendi reinvestiti, più indicativa per valutazioni di lungo periodo

Le prime 10 aziende che lo compongono sono:

· Nvidia Corp.

· Apple

· Microsoft

· Amazon.com, Inc.

· Alphabet, Inc. A

· Broadcom Inc.

· Alphabet, Inc. C

· Meta Platforms

· Tesla

· Berkshire Hathaway, Inc.

Si tratta dell’indice più importante per il mercato USA e la forte correlazione con i mercati globali fa sì che funga da guida anche per il resto degli indici mondiali.

Nasdaq Composite

Include oltre 3.000 titoli, prevalentemente tecnologici e ad alta crescita. Anch’esso capitalization weighted e disponibile in versioni price e total return, è più volatile e sensibile ai cicli dell’innovazione e ai tassi di interesse.

Le prime 10 aziende che lo compongono sono:

· NVIDIA Corp.

· Apple

· Microsoft

· Amazon.com, Inc.

· Tesla

· Meta Platforms

· Alphabet, Inc. A

· Walmart, Inc.

· Alphabet, Inc. C

· Broadcom Inc.

Come si può vedere, la maggior parte della “top 10” dei titoli Nasdaq è contenuta anche all’interno dell’S&P500, questo denota la forte componente tecnologica all’interno del principale indice americano per antonomasia.

Russell 2000

Rappresenta le società a piccola capitalizzazione, le cosiddette Small Cap, importanti per osservare le realtà emergenti.

È capitalization weighted, ma con un peso più distribuito rispetto ai grandi indici, e disponibile sia come price sia come total return.

Da notare come il concetto di piccola capitalizzazione per gli USA sia ben diversa da quella cui siamo abituati a pensare: all’interno dell’indice Russel 2000 troviamo aziende la cui capitalizzazione supera ampiamente i 500-600 milioni di dollari.

Le prime 10 aziende che lo compongono sono:

· Bloom Energy

· Fabrinet

· Credo Technology Grp Hldg

· Coeur Mining

· Nextpower

· Hecla Mining Co.

· Kratos Defense & Sec Sol

· EchoStar Corp

· IonQ Inc

· Sterling Infrastructure

Price return vs Total return

Price return: misura solo la variazione dei prezzi

Total return: include anche i dividendi reinvestiti

Nel lungo periodo, i dividendi costituiscono una componente significativa del rendimento complessivo, per cui è sempre fondamentale confrontare un investimento con un indice che sia coerente.

Capitalization weighted vs Equal weight

Capitalization weighted: le aziende più grandi pesano di più (S&P 500, Nasdaq, Russell 2000)

→ Riflette il mercato reale, ma con forte concentrazione sui grandi titoli

Equal weight: tutte le aziende hanno lo stesso peso

→ Maggiore diversificazione, ma con turnover più elevati

Ad esempio, un S&P 500 equal weight attribuirebbe lo stesso peso a una mega-cap e a una società più piccola, modificando rischio e rendimento.

Perché gli indici sono importanti

Gli indici non sono solo numeri, ma sintesi delle dinamiche economiche.

Permettono di:

Monitorare rapidamente il mercato

Confrontare i propri investimenti con benchmark oggettivi

Costruire strategie con ETF e fondi indicizzati, favorendo diversificazione e semplicità

Conoscerli consente una lettura più consapevole dei mercati e delle opportunità di investimento.

Conclusione

Dal Dow Jones al Russell 2000, ogni indice racconta una diversa dimensione del mercato americano: dai giganti consolidati alle realtà emergenti fino al mondo dell’innovazione tecnologica.

Comprenderne il funzionamento consente di investire con maggiore consapevolezza, costruire portafogli equilibrati e individuare le migliori opportunità.

Quelli citati all’interno di questo articolo sono solo i principali indici: se ne possono trovare innumerevoli specifici per settore, tema di investimento, stile di investimento e tematiche ambientali/di sostenibilità.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

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