Navetta Città Studi / stazione Biella San Paolo, Furia del PD: "La nostra ostinazione è stata premiata"

“Abbiamo finalmente la navetta città studi / stazione Biella San Paolo. Un risultato tanto tardivo quanto atteso: se ne parlava da anni, al fine di potenziare i collegamenti tra l’Università, sempre più frequentata, le scuole superiori che hanno sede a città studi e i mezzi di trasporto su gomma e su ferro.

Avevo presentato nel mese di luglio in merito una interrogazione in comune, senza risposta: chiedevo rassicurazioni sull’avvio della navetta a partire da settembre perché nel corso dell’anno scolastico 2024/25 ci sono stati ben due annunci sulle tempistiche, uno a gennaio 2025 e uno a febbraio, che non erano stati rispettati. Ora possiamo dire: meglio tardi che mai. La nostra ostinazione nell’ insistere è stata premiata. La mancanza di un migliore collegamento tra Città Studi e la Stazione dei treni era una ferita che doveva essere sanata per tutto il territorio e soprattutto per i più giovani. Naturalmente, per vedere se la ferita sarà veramente sanata, dobbiamo verificare l’efficacia degli orari e la loro coerenza con gli orari dei treni. Se questa coerenza non ci fosse, chiederemo i giusti correttivi per un servizio veramente utile, soprattutto a fronte di un (ovvio) esborso di risorse da parte della comunità locale.

Intanto un primo difetto della soluzione prospettata è già evidente: la navetta non toccherà Chiavazza, come precedentemente annunciato proprio dalla Giunta comunale. Sarebbe stata una buona occasione per migliorare i collegamenti tra un quartiere meno centrale, la stazione e il polo scolastico e universitario. Gli annunci creano illusioni che poi vengono smentite dalla realtà: si consiglia alla Giunta più pazienza e meno annuncite”