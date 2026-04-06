Prezzi dei materiali fuori controllo: l’edilizia piemontese teme lo stop dei cantieri

I rincari dei materiali da costruzione, con aumenti che in alcuni casi raggiungono il 30%, stanno mettendo in difficoltà le imprese piemontesi del settore e rischiano di avere ripercussioni sia sui lavori pubblici sia sugli interventi privati.

Una fase particolarmente delicata per il comparto, segnata dall’aumento dei costi delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, dalla loro minore reperibilità, dall’incremento delle spese di trasporto e dalla necessità di aggiornare con continuità listini e preventivi.

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi, in Piemonte le imprese artigiane attive nelle costruzioni sono 48.426, pari al 42,7% del totale delle imprese artigiane, e risultano tutte esposte agli effetti del rialzo dei costi. Gli aumenti comunicati dai fornitori variano in media tra il 10% e il 15%, con punte del 30%.

Tra i rincari già rilevati dal 1° aprile figurano prodotti chimici per l’edilizia (+3%), cartongesso e intonaci (+3,5%), sabbie, leganti, malte, calcestruzzi e manufatti cementizi (+5%), pitture, smalti e sistemi a cappotto (+6,5%), tubi e raccordi in polietilene e reti da cantiere (+10%), membrane bituminose (+10%), polistirene estruso, lane isolanti e contenitori in PE (+13%), isolanti e impermeabilizzanti tra il 7% e il 15%, tubazioni in pvc e polietilene (+20%) e tubi in polietilene liscio e multistrato (+30%). Per il calcestruzzo è inoltre atteso un aumento del 15%, mentre il ferro registra rincari che in alcuni casi arrivano al 20%.

Il perdurare di questa dinamica potrebbe tradursi in rallentamenti o fermi dei cantieri pubblici e in ulteriori difficoltà nella realizzazione degli interventi programmati sul territorio, con effetti anche sull’equilibrio economico delle opere già avviate e sulle ultime scadenze dei progetti PNRR.