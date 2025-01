Da Città Studi a Chiavazza a bordo della navetta, attive da febbraio 7 corse al giorno

Ci siamo: a Biella la navetta che collegherà Città Studi al resto della città passando per la stazione San Paolo sta per diventare realtà.

Sarebbe dovuta partire a gennaio, ma per via delle vacanze natalizie e del perfezionamento della convenzione con l’agenzia della mobilità piemontese i tempi sono andati un po' per le lunghe, e partirà a metà febbraio.

Inizialmente sarà attivata in via sperimentale appunto dal mese prossimo fino a giugno, per collegare Città Studi a Chiavazza. Obiettivo: collegare in maniera diretta la città e la sua cintura con l'ateneo biellese.

Il piano delle corse ne prevede 7, da Città Studi a Chiavazza tra mattina e pomeriggio e 8 quelle che faranno il giro inverso, da Chiavazza andranno verso l'ateneo. Capolinea dunque Città Studi e Chiavazza, con tappa alla stazione, il nuovo movicentro.

Il progetto è firmato dal Comune di Biella e vede coinvolte molte realtà del territorio.

La navetta sarà attiva dal lunedì al venerdì. "E' un gran lavoro di squadra ma ce la stiamo facendo", spiega l'assessore Edoardo Maiolatesi che sta mettendo a punto il piano. L'ultima riunione si è svolta a fine della passata settimana e a giorni saranno resi pubblici i dettagli.

In tutto si stima che sarà 60 mila euro il valore del progetto per i sei mesi sperimentali. Di questi, 20 mila li metterà il Comune, 20 si stima si raccoglieranno con i biglietti e poi si vedrà tra i partner.