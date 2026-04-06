Terremoto L’Aquila, Pichetto: “Pensiero a vittime, dignità cittadini resta esempio”

"A diciassette anni dal terribile terremoto che colpì L'Aquila e la sua provincia, ricordiamo con commozione le vittime, rivolgendo un pensiero alle loro famiglie. Il coraggio dei soccorritori, assieme alla dignità e alla tenacia con cui il popolo aquilano seppe rialzarsi, restano un esempio per tutti e parte della memoria di questo Paese". Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
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