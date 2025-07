Pray: domenica 27 luglio, Festa della Fagnana

Il programma della giornata prevede, alle ore 11:30 la mostra fotografica "La XII divisione e la Resistenza in Valsessera", presentata e illustrata da Teodoro Rizzi, ricercatore e storico locale.

A seguire la presentazione del libro di Alessandro Orsi "Le urne dei forti", che tratta la storia delle Brigate Garibaldi in Valsesia, Valsessera e Cusio.

Alle ore 12:30 sarà l'ora della "Pastasciutta antifascista".

L'iniziativa è organizzata dall'Anpi di Borgosesia e Valsessera in occasione della Fagnana, che dal 1946 rappresenta la Festa de l'Unità in Valsessera, dedicata a chi resiste e combatte per la libertà, la democrazia e la giustizia sociale.