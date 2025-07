Biellese, ecco lo staff della Prima Squadra per la stagione 2025/26: a guidarlo Luca Prina

La Biellese inizia oggi la preparazione alla stagione sportiva 2025/26. Nel pomeriggio, la squadra si ritroverà al Campo 53º Fanteria per la consegna del materiale di allenamento, per poi spostarsi al campo sportivo di Gaglianico, dove, alle 17, è prevista la prima seduta (a porte aperte) agli ordini di mister Luca Prina. In occasione del primo giorno di pre-season, viene ufficializzata la composizione dello staff della Prima Squadra.

Staff tecnico

Luca Prina – Allenatore

Matteo Gaio – Allenatore in seconda

Andrea Marini – Preparatore atletico

Tommaso Brando – Collaboratore preparatore atletico

Paolo Rigolino – Allenatore dei portieri

Roberto Bonino – Collaboratore allenatore dei portieri

Roberto Perri – Match analyst

Niccolò Pasqua – Collaboratore match analyst

Area medica

Dott. Maurizio Aimone Nicola – Responsabile medico

Dott. Gianni Masserano – Medico

Pierpaolo Bruzzi – Massofisioterapista

Sandro Lavecchia – Massaggiatore

Dirigenza e staff operativo

Gianni Simoni – Dirigente

Massimo Donna – Team Manager

Piero Guercio – Magazziniere

Massimo Varini – Direttore sportivo

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date dei primi test amichevoli.